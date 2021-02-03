تكثيفات أمنية مشددة في سرت استعدادا لعقد اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5»

كثفت الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية من استعداداتها الأمنية المشددة في مدينة سرت لتأمين اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» المقرر غدا الخميس.

وقالت الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن قوة مكافحة الشغب التابعة لها وصلت من مدينة امساعد إلى مدينة سرت بتعليمات من مدير الإدارة العقيد صلاح الخفيفي.

وأمر مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العقيد صلاح الخفيفي القوات التابعة له بالتجمع بالساحة العامة وسط مدينة سرت ضمن الاستعدادات الأمنية لتأمين اجتماع اللجنة العسكرية 5+5.

وتعقد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» غدا الخميس، اجتماعها الثاني في مدينة سرت برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي ستركز مناقشاته على أربعة ملفات رئيسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي اللجنة يوم 23 أكتوبر 2020 في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.