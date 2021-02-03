ضبط مصنع خمور في بنغازي

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نجحت عناصر الأمن بقسم التحريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي في ضبط مصنع للخمور في منطقة بوعطني جنوبي بنغازي، يحوي أكثر من 150 ألف لتر من الخمر المحلي الصنع.

وقالت، إدارة البحث الجنائي، إن العملية تأتي في إطار الضربات الموجعة الموجهة للجريمة والمجرمين.

وأفادت أنه تمت مداهمة المصنع بعد ورود معلومات لقسم التحريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي وجمع الاستدلال وأخذ الإذن من النيابة العامة.

وأضحت أنه بمداهمة المكان وتحريز ما فيه وصلت الكمية المضبوطة داخل المكان أكثر من 150 ألف لتر من الخمر المحلي الصنع، كما تمكن أعضاء القسم من ضبط القائمين على تلك التجارة الممنوعة و أحيلوا وفق محضر رسمي للنيابة العامة للاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.