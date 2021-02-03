السعيطي: أزمات الأمن والفساد ونقص الصيانة الأسباب الرئيسة لأزمة الكهرباء في ليبيا

قال أسامة السعيطي مستشار مدير عام شركة الكهرباء للشؤون الفنية بالمنطقة الشرقية والمدير التنفيذي السابق لشؤون التشغيل بشركة الكهرباء لـ”سكاي نيوز عربية” إن شبكة الكهرباء يتم التحكم بها عبر جناحين الأول في المنطقة الغربية والثاني في المنطقة الشرقية ويخضع الجناحان للإدارة العامة للتحكم.

وأضاف السعيطي إن مشاكل الجناح الغربي تتركز في العجز في الإنتاج بينما لا تعاني المنطقة الغبية كثيرا بالنسبة عمليات النقل، مشيرا إل أن شبكة الكهرباء تضررت كثيرا بعد الحرب التي وقعت في 2019، أما مشاكل الجناح الشرقي فتكمن بالدرجة الأول في عملية نقل الطاقة.

وأوضح السعيطي أن مشاكل التوليد في الجناح الغربي تتضح في عدم استكمال المشاريع مثل مشروع محطة غرب طرابلس التي كانت يفترض أن تكون قدرتها الإنتاجية 1400 ميغا وات وتنفذه شركة كورية، إلا أن المشروع توقف منذ عام 2011، إضافة إلى توقف مشروع محطة توليد سرت بقدرة إنتاجية 1400 ميغاوات وهو متوقف أيضا منذ عام 2011.

وبين أن المشكلة في المنطقة الشرقية تكمن بالدررجة الأولى في إمدادات الوقود، حيث برزت أزمة عدم استكمال خط نقل الطاقة 400KV من محطة السرير إلى إجدابيا ومن إجدابيا إلى بنغازي ومن بنغازي إلى طبرق.

وأشار إلى أن أن الحكومة في المنطقة الشرقية قامت بالتعاقد لتوليد مئة ميغا وات من محطة لملودة إلى أن هذا التعاقد توقف بعد وجود شبهات فساد فيه وتم إحالة الملف للنائب العام، موضحا أن شركة الكهرباء قامت بالتعاقد على توريد ما بين 80 إلى 120 ميغا وات من مصر وتقوم بتوريد الطاقة من تونس في وقت الذروة فقط.

وتابع السعيطي أن شبكات الكهرباء في الجانب الشرقي تحتج إلى عمليات صيانة وهي السبب الرئيس في طرح الأحمال بالجانب الشرقي بهدف تحسين الجهد.

وأردف بأن هناك حاجة أيضا لصيانة خط القوارشة قمنيس وخط قمنيس اجدابيا وخط اجدبيا جالو، إضافة إلى خط البريقة راس لانوف وخط القوارشة سيدي فرج.

ولفت إلى أن محطات الكهرباء في المنطقة الغربية تعمل بالغاز الطبيعي لكنها تعاني أحيانا من نقص في إمدادات الغاز وهي مسؤولية المؤسسة الوطنية للنفط إلا أن إمدادات الوقود تعد جيدة بشكل عام.

ويؤكد السعيطي أن المشكلة الأساسية في المنطقة الغربية تكمن في الوضع الأمني السيء والذي تسبب في حالة من الإظلام التام بهذه المنطقة أثر من مرة.

وأشار إلى أن تردي الوضع الأمني جعل مهندسي التحكم في الجانب الغربي لا يستطيعون القيام بعمليات طرح الأحمال بشكل صحيح حيث يتعرض المهندسون للهجوم خاصة في منطقة الجنوب الغبي وتحديدا مدينة سبها وما حولها.

وأكد السعيطي أن الشيء الأخطر هو الاعتداء على خطوط الجهود العالية في الشبكة العامة للكهرباء بشكل عام بسبب الوضع الأمني المتردي.

من جانبه قال مهندس النفط محمد سالم مسعود، لسكاي نيوز عربية إن منطقة الجبل الغربي تشهد سرقة لخطوط وأسلاك الكهرباء حيث تتم سرقة الخطوط البعيدة عن المناطق السكنية وذات الأحمال الخفيفة حيث يلجأ السارقون إلى الاعتداء على المناطق البعيدة عن الأماكن القبلية حتى لا يتم افتضاح أمرهم.

وأشار إلى أن الموظفين يتعرضون لتهديدات كثيرة تصل في بعض الأحيان إلى القتل كما جرى في محطة شكشوك القريبة من مدينة جادو والتي تعتبر العمود الفقري في توصيل الكهرباء لمدن شرق الجبل الغربي من الزنتان وحتي يفرن.

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