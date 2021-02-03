عقيل: باشاغا واحد من أمراء الحرب وقادة المليشيات في ليبيا

قال المحلل السياسي عز الدين عقيل إن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اتبعت منهجية خاطئة كليًا، وذلك لأنها لم تولي اهتماما كافيا بمسألة جمع أمراء الحرب للتفاوض لوضع اتفاق سلام وفرض التزامات عليهم في مسألة نزع السلاح وتفكيك المليشيات وعودة منظومة الأمن القومية، سواء كانت الأمنية أو العسكرية.

وأضاف عقيل في تصريح صحفي إن البعثة لم تشرك أمراء الحرب اطلاقًا، واختارت بعض المقترحات التي جاءت بها من الدول الخارجية لاختيار لجنة الـ 75، مضيفا أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة ربما يقود تيارا داخل المليشيات وكذلك رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري، لافتا إلى أن هذه الجماعات والمليشيات مستقلة إلى حد كبير، وباشاغا يعد واحدا من أمراء الحرب و يملك مليشيات مباشرة ولديه مليشيات لا نعلمه، مضيفا أنه وصل إلى منصب وزير الداخلية ولديه ضغوطا مرتبطة بمليشياته لنيل حصة في منصبه.

ولفت إلى أنه في السابق تم إجراء ثلاث عمليات انتخابية ولم تنقذ ليبيا من الوقوع في الانقسام والفشل والحروب؛ لأن العنصر الأساسي في عملية صناعة الشر وتضخيمه، وهو السلاح الضار والمنفلت والجماعات المسلحة التي ما زالت موجودة في ظل عدم اهتمام المجتمع الدولي لهذا المسار.

واعتبر أن المجتمع الدولي هو من أنقذ هذه الجماعات المسلحة في الحرب الأخيرة وحتى هذه اللحظة التي عادوا فيها أقوى، سواء على مستوى امتلاك الأموال أو العلاقات الدولية التي أصبحت أكثر تعقيدًا، وهو الذي منحها اتفاقيات كبيرة مع دولة بمستوى تركيا، بالإضافة لتطور سلاحهم النوعي بشكل كبير، بالتالي في حال شن الحرب ستصبح حرب دولية.

وأكد أن المليشيات المسلحة تطورت وتعقدت بشكل كبير بعد انسحاب الجيش من طرابلس ما وضع الملف الليبي أمام مأزق كبير بسبب وجود “مليشيات فجر ليبيا” التي كانت تجمعًا انتهازيًا لمجموعة كبيرة من الجماعات المسلحة، معتقدًا أن وليامز وقعت في مأزق كبير جدًا؛ لأنها لم تنتبه لمسار جمع أمراء الحرب حول مائدة التفاوض والتوقيع على اتفاقية لنزع السلاح بشكل سلمي.

ورأى أن الأسئلة التي طرحت على المرشحين خلال اجتماعات جنيف كانت تعجيزية كعودة المهجرين والنازحين وهم على علم بأن نزع السلاح وتفكيك المليشيات سيكون الباب الأضخم والأكبر الذي سيرجع به المهجرون لبيوتهم من جديد، كما طرحت أسئلة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان في ليبيا المضروبة بوجود الجماعات المسلحة التي تختطف وتقتل وتمارس الفساد وتتاجر بالعملة المحلية وتحاصر البنوك.

وأضاف أنه طرح عليهم أسئلة عن مكافحة الفساد الكل أصبح يتهرب، وما من مرشح قال أن وجود أمراء الحرب والذي قال عنهم باشاآغا والذي هو نفسه واحد منهم ربما من كبارهم، أنهم يتدخلون بشكل كبير في القرار السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أنه يبدو أن لديهم تعليمات أن الحديث عن المليشيات ممنوع أو أنهم خائفون، ومنهم من هم من المؤدلجين الذين يعتبرون أنفسهم جزءًا من هذه المليشيات المسلحة، الحديث خلال الجلسة لم يكن شفافًا، أمراء الحرب هم أول من يصنعون حكومة استقرار؛ لأنهم سيسلمون سلاحهم وتتفكك على أيديهم ميليشياتهم، وهي من ستعدهم بإعادة تسريحهم وإدماجهم في المجتمع بشكل محدد”.

وأكد أن فكرة لجنة 5+5 يتوقع أن تكون قد جاءت بتواطؤ المجتمع الدولي مع الاخوان، لافتًا إلى أن اللجنة افترضت أن هناك جيشين يتصارعان وفي حالة حرب في غرب وشرق البلاد وهذا محض افتراء بحسب قوله؛ لأن الموجود في غرب البلاد مليشيات لهذا جاءوا بـ 5 عسكريين افتراضين ليس لهم أي وجود في سلسلة القيادة، ولهذا السبب تعاني اللجنة الأمرين، على حد قوله.

ولفت إلى أن القيادات في المجلس الرئاسي لا تملك سيطرة على الضباط والعسكريين الأتراك ولا على المرتزقة السوريين.

ونوّه إلى أن لجنة 5+5 تحتاج لثلاث نقاط، الأول قرار أممي لإيجاد مسار لأمراء الحرب وتوقيع اتفاق سلام بإقرار آليات خاصة لتفكيك السلاح ونزع المليشيات، ثانيًا أن تكون هناك التزامات دولية واضحة ومحددة ووجود ضمان من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق الخاص بنزع السلاح وتفكيك المليشيات، ثالثًا أن تكون هناك بعثة أممية ليست سياسية وخبراء من القبعات الزرق، على حد تعبيره.

وأكد أن المجتمع الدولي هو سبب المصائب التي حلت على ليبيا وإن تخلى عن الحكومة فستعاني الأمرين؛ لأن من يحكمها هم المليشيات، مشيرًا إلى أن صناعة النفوذ الحكومي تحتاج لتدخل كبير من المجتمع الدولي للتخلص من المليشيات واستعادة المؤسسة العسكرية لسابق حكمها.

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