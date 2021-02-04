بعد انتهاء إحاطات “المرشحين”.. الشاطر: سندخل مرحلة جديدة لصراعات أسوأ

وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر فعاليات ملتقى الحوار السياسي في جنيف، بالمسرحية الهزلية.

وقال الشاطر في تغريدة على “تويتر” رصدتها “الساعة 24″، “انتهت إحاطات المترشحين كما خططت لها ستيفاني وليامز”.

وأضاف الشاطر: “المترشحون كانوا صادقين بالتنبيه أن المدة ستكون 7 أشهر، من المستحيل أن ينجز شيئا”.

واستكمل: “المدد القصيرة بحاجة لمجتمع ملائكة و نحن بشر، سندخل مرحلة جديدة لصراعات أسوأ، أسدل الستار على المسرحية الهزلية”.

واختتم المرشحون المتنافسون على رئاسة حكومة الوحدة الوطنية أمس الأربعاء عرض برامجهم ورؤيتهم الخاصة للمرحلة الانتقالية المقبلة، والتي استمرت على مدى يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

بدورها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن المترشحين لتولي المناصب التنفيذية القادمة وقعوا تعهدا بالالتزام بخارطة الطريق وموعد الانتخابات ونتائج التصويت، معلنة البدء في مناقشة أعضاء الحوار السياسي لوضع القوائم للمرشحين لتولي المناصب التنفيذية.