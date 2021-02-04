جامعة بنغازي تترأس مؤتمرًا علميًا دوليًا

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تترأس جامعة بنغازي اليومين القادمين مؤتمرًا علميًا دوليًا افتراضيًا حول واقع وتحديات تعلم وتدريس اللغة الإنجليزية والترجمة والأدب في ظل جائحة كورونا، والذي يعتزم المركز الديمقراطي العربي بالعاصمة الألمانية برلين إقامته.

وسيعقد، المؤتمر العلمي العالمي بعنوان “واقع وتحديات وتجارب وحلول تعلم وتدريس اللغة الإنجليزية والترجمة والآدب في واقع ما بعد تفشي جائحة كورونا” ابتداءً من 6 وحتى 9 يناير الجاري.

وأفادت، جامعة بنغازي، أن المؤتمر سيعقد بمشاركة عدد من الجامعات العالمية، حيث سينطلق في يومه الأول بالمدرج الرئيسي لكلية العلوم، فيما ستوزع باقي الأيام على الجامعات المشاركة.

ولفتت الجامعة، أن المؤتمر سيكون برئاستها والرئاسة الشرفية فيه لرئيسها، الدكتورعزالدين الدرسي .