المشنون يطالب بومطاري بسرعة الإفراج عن مرتبات الشركة الليبية للخدمات الأرضية

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في بنغازي عزالدين المشنون، أن العاملين بالشركة الليبية المناولة للخدمات الأرضية بالمنطقة الشرقية دخلوا في اعتصام مفتوح ما عطل حركة الطيران وعرض المواطنين في الخراج إلى حالة مهينة، بحسب تعبيره.

وطالب المشنون وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فرج بومطاري، بضرورة الإسراع في الإفراج عن مرتبات الشركة الليبية المناولة للخدمات الأرضية في المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن العاملين بشركة المناولة لم يتقاضوا مرتباتهم منذ قرابة 20 شهرا.

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