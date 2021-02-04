تعقد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اجتماعها الثاني في مدينة سرت في وقت لاحق اليوم الخميس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وستركز مناقشات اللجنة خلال الاجتماع على أربعة ملفات رئيسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي اللجنة يوم 23 أكتوبر 2020 في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت اللجنة العسكرية التابعة للجيش الليبي إن قوة مكافحة الشغب التابعة لحكومة فائز السراج وصلت من مدينة امساعد إلى مدينة سرت بتعليمات من مدير الإدارة العقيد صلاح الخفيفي.

في المقابل، قالت اللجنة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق، أن أبرز البنود التي ستطرح في الاجتماع هي خروج المرتزقة الأجانب، ووجود المراقبين الدوليين المدنيين، والعراقيل التي تواجه فتح الطريق الساحلي، والمحتجزين عن الهوية، منوهة إلى أن الاجتماع سيخرج بتوصيات يعلن عنها في حينها.

ويأتي هذا الاجتماع بعد انقضاء مهلة الـ90 يوما لسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا المنهية في 23 يناير الماضي، والتي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقع عليه ممثلي القيادة العامة وحكومة الوفاق الوطني في جنيف