الجارح: غياب الضمانات يشكل خطورة على النجاح في إنهاء الأزمة الليبية

اعتبر المحلل السياسي محمد الجارح أن الاتجاه الذي ذهبت إليه اللجنة الاستشارية في جنيف هي عمل نوع من التنسيق أو الخلط ما بين نظامين كان عليهما تنافس، والذي بسببه حدث عدم الاتفاق بين لجنة الحوار في اللقاء الأول حول آلية الاختيار وعدم القدرة في الحصول على نسبة الـ75 ٪، مضيفا أنه تم الربط بين النظامين، ولكن منذ البداية كان واضح أن نظام الأقاليم لن ينجح.

وأضاف الجارح الانتقال إلى نظام القوائم، حيث يتم إعداد قائمة مكوّنة من ثلاثة أعضاء في المجلس الرئاسي ورئيس حكومة شرط تحصل هذه القائمة على 17 تزكية موزعة ما بين سبعة في طرابلس، و ستة في برقة، وأربعة من الجنوب.

وأكد المحلل السياسي أن عملية التصويت الآلية منعزلة تماما عن عملية التصويت التي حدثت في المجاميع الانتخابية، أي يمكن قراءة الأصوات التي حصل عليها المرشحون، واستخدامها للاستدلال عن كيفية ما قد يحدث، ولكن التصويت يمكن أن يتغير، وذلك وفق بعض المصادر من داخل ملتقى الحوار السياسي، مشيرا إلى أن هناك ثلاث خيارات في القوائم أما الإتيان بقائمة تتكون من وجوه جديدة ليس لها مواقف واضحة في مسألة دعم الحرب مثلا أو مواقفهم وسطية تدعو إلى الحوار والحل السياسي، وثانية مُكوّنة من شخصيات موجودة في المشهد، وقائمة ثالثة هجينة تتكون من الاثنين.

واعتبر أن القائمة لو ذهبت في اتجاه الصقور مثل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، ورئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري، ستكون هذه القائمة خطيرة لأن أصحابها على الأغلب من الأسبوع الأول لتشكّل المجلس الرئاسي والحكومة لن تستطيع العمل في دائرة واحدة. وقد يذهب كل منهما إلى الطرف الذي يمثله ويعلن انه معترف به دوليا.

وأشار إلى أن غياب الضمانات، لإنهاء الأزمة الليبية أمر خطير خاصة في عدم وجود ضمانات حقيقية للتأكيد على أن الأطراف التي ستكون جزء من هذه الحكومة تلتزم بخارطة الطريق وانتخابات يوم 24 ـ ديسمبر المقبل.

وأوضح، أن فكرة أن تكون القائمة ضعيفة إن صح التعبير أو قائمة من الناس الوسطيين التي قد يتخوف منها البعض وكأنها عودة لمرحلة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الذي كان غير معروف وليس له مواقف واضحة، وبالتالي يصبح لدينا حكومة غير قادرة على أداء مهامها.

وبين أن الاعتبارات الإقليمية والخارجية ستكون عنصر مهم جدا في مسألة تشكيل هذه القوائم. حتى نقاشات أعضاء ملتقى الحوار سنلاحظ أنهم يتحدثون بشكل واضح وصريح على إيجاد توليفة معينة تأخذ في الاهتمام الاعتبارات السياسية والعسكرية والأمنية الليبية ولكن في الوقت نفسه تأخذ الاعتبارات الخارجية للدول المتدخلة في الشأن الليبي بعين الاهتمام.

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