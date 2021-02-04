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العمامي: البعثة الأممية تقود حوارا لا علاقة له بالعملية الديمقراطية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال المحلل السياسي محمود العمامي، إن عدم حديث أي من المرشحين خلال عرض وعودهم الانتخابية أمام لجنة الحوار والبعثة الأممية بشكل صريح وواضح عن انتهاكات تركيا للسيادة الليبية، ما يعني أن هؤلاء المرشحين، قد يتعاملون مع الوجود التركي على أنه أمر واقع مستقبلا، أو على الأقل خلال مدة توليهم السلطة.

وأضاف العمامي في تصريحات صحفية إن البعثة  الأممية تقود عبر لجنة الحوار لا علاقة له بالعملية الديمقراطية، ولا يمكننا تسميته بأنه عملية انتخابية من الأساس، مضيفا بأنه مجرد صدور أمر أممي بعملية تسمية وعملية تعيين، من قبل المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، في ظل غياب تمثيل حقيقي للشعب الليبي.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

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