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بوخشيم: الحكومة الجديدة ستكون بين مطرقة المطالب وسندان الوقت

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال المحلل السياسي صالح بوخشيم إن مدة الحكومة الجديدة 8 أشهر وربما أقل، بحكم وجود عطل رسمية ودينية ووطنية، مضيفا أنها ستكون هذه الحكومة بين مطرقة المطالب بتغيير الواقع الحالي وسندان الوقت، ولا يمكنها مقاومة الاثنين في الوقت نفسه، وبالتالي ستكون هذه المدة فرصة لزيادة الأزمة، وتعقيد المشكلة الليبية أكثر.

وبين أن هناك أمرا في غاية الأهمية، لم يتعرض له المتقدمون لمنصب رئاسة الحكومة، وهو كيف سيتم تشكيلها، وكيف سيتم إرضاء أقاليم ليبيا ومناطقها النائية كافة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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