أوحيدة: بعض المرشحين ليسوا سوى باحثين عن مزيد من النفوذ والمال

اعتبر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن الليبيين عبروا طيلة الأيام الماضية عن سئمهم من الوضع القائم والوجوه الحالية، والتي أعلن أغلبها للأسف ترشحه للسلطة الانتقالية.

وأضاف أوحيدة في تصريح صحفي أن الجميع يعلم أن بعض المرشحين ليسوا سوى باحثين عن مزيد من النفوذ والمال، وأغلبهم للأسف لم يسفر بقاؤهم في مواقعهم بالسلطة خلال الفترة الماضية سوى عن تدهور في أوضاع الليبيين.

وحذر أوحيدة من لعب المال دوراً في اختيار المرشحين، موضحاً أن الكل يعرف أن المال سوف يلعب دوره في عملية التصويت، مضيفا أن الليبيين قد يتغاضون على ذلك كونهم يراهنون على أمل توحيد مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات للتخلص من وضع التشرذم القائم.

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