المقري: الشخصيات المرشحة للسلطة القادمة ستواجه القوى المرتبطة بالخارج

قال المحلل السياسي ، عبد الله المقري، ورغم تأكيده إن قائمة المرشحين للسلطة ورغم كل ما تملكه من خبرات ورؤى ، فإنها لن تكون وحدها بالسلطة، حيث ستوجد إلى جوارها قوى أخرى، -إخوانية في الأغلب- ، لها أهداف ومصالح وحلفاء بالخارج.

وأضاف أن وجود الميليشيات المسلحة، سيمنع أي وطني من تنفيذ أي مشاريع وبرامج وطنية، تهدف إلى تهيئة البلاد لمرحلة الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع.

وبين أن الوطنيين في ليبيا إذا تحالفوا مع الإخوان فستسقط البلاد في مزيد من الفوضى.

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