غرس الله: المتقدمون لمنصب رئيس الحكومة تحدثوا في أمور لا تناسب الأوضاع بليبيا

قال الدبلوماسي السابق أحمد غرس الله إن المتقدمون لمنصب رئاسة الحكومة، لم يتطرقوا لكيفية تشكيلها وعملية أقاليم ليبيا ومناطقها النائية كافة.

وأضاف في تصريح صحفي أنه لم يتحدث أي مُرشح عن آلية واضحة حيال هذا الأمر، وبالتالي سيدخل أي رئيس حكومة جديد، في مسألة اختيارات وزرائه، وسيستهلك وقتا لا يقل عن شهرين أو ثلاثة أشهر في سبيل تحقيق ذلك.

وأشار إلى أن المتقدمين لمنصب رئيس الحكومة، تحدثوا في عموم الأمور، التي يمكن قبولها في انتخابات دول مستقرة، وليس في دولة مثل ليبيا.

واعتبر أن مدة الثمانية أشهر غير كافية أمامها وأن ”العمل لا ينتهي حتى في ثمانية أعوام، مضيفا لا أحد من المرشحين، تعرض لنقاط مثل مدة التسجيل والتثبت من إقامات السكان، وكيف ستتم مشاركة النازحين والمهجرين.

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