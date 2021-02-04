خبير عسكري: ضعف مؤسسات الدولة الليبية يمنح الفرصة لعودة داعش

قال رئيس مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – انيغما، رياض قهوجي، إنه من المتوقع عودة تنظيم داعش مع ضعف الدولة في ليبيا وعدد من الدول الأخرى مثل لبنان والعراق وسوريا.

وأوضح قهوجي في تصريح صحفي أن التنظيمات المتطرفة تظهر عادة وتستعيد نشاطها، حيث لا وجود للدولة وحيث الحكومات المركزية ضعيفة، والأهم حيث التوتر المذهبي قائم، موضحاً أن داعش هُزم وطُرد من مناطق كثيرة، إلا أنه لم يتم القضاء عليه، وما دام هذا التنظيم عقيدة وطريقة تفكير، فهو يعمل لملء الفراغات التي يحدثها تلاشي السلطة في الدول الفاشلة وحيث الحكومات ضعيفة، وهو واقع موجود في العراق وسوريا ويتمدد حالياً إلى لبنان.

وبين أن أسباب وجود داعش لا تزال قائمة، وخصوصاً لجهة وجود ميليشيات طائفية واستمرار انهيار الحكومات وضعفها.

وبين أنه قال عندما كانت الدولة اللبنانية متماسكة وقوتها العسكرية قائمة تمكنت من طرد العناصر المتطرفة، أما اليوم وبعدما ضعُفت وعاد التوتر المذهبي، فمن الطبيعي توقع عودة داعش وتنظيمات أخرى على شاكلته، سواء في لبنان أو العراق وسوريا، إضافة إلى ليبيا واليمن وأفغانستان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24