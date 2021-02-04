منظمات إنسانية: الفشل وسوء المعاملة حصيلة 4 سنوات من اتفاق الهجرة الإيطالي الليبي

اعترت منظمات إنسانية أن حصيلة اتفاق الهجرة الإيطالي الليبي هو =4 سنوات من الفشل وسوء المعاملة، مطالبة بإلغائه.

وأطلقت المنظمات المتمثلة في جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة (Asgi)، وأطباء بلا حدود، وإيميرجنسي، وأوكسفام، بيانا وجهت فيه نداء عاجلا إلى البرلمان الإيطالي؛ لأجل إلغاء فوري للاتفاقيات الثنائية واستئناف أنشطة البحث والإنقاذ المؤسساتية على طريق وسط البحر المتوسط.

وأوضح البيان أن الحصيلة بعد أربع سنوات من الاتفاقية الإيطالية الليبية، حول احتواء تدفقات الهجرة، قاتمة على نحو متزايد، وتعكس فشل السياسة الإيطالية والأوروبية التي تواصل تخصيص الأموال العامة بهدف وحيد هو منع وصول الوافدين إلى إيطاليا.

وأشار البيان الى أن ما سلف ذكره يتم على حساب حماية حقوق الإنسان واستمرار فقدان المهاجرين حياتهم في عرض البحر؛ وذلك بدون وضع أي حل على ​​المدى المتوسط لإنشاء قنوات آمنة لوصول منتظم للمهاجرين إلى إيطاليا وأوروبا.

وذكرت المنظمات الموقعة على النداء أنه منذ توقيع الاتفاقية أنفقت إيطاليا في استمرارية تامة مع النهج الأوروبي المتمثل بإضفاء الطابع الخارجي على مراقبة الحدود مبلغًا برقم قياسي قدره 785 مليون يورو لمنع تدفقات الهجرة من ليبيا، وتمويل المهمات البحرية الإيطالية الأوروبية.

وأشار البيان إلى أن جزءكبير من تلك الأموال، أكثر من 210 مليون دولار، تم إنفاقه بشكل مباشر في ليبيا، وكانت نتيجته المساهمة بزيادة زعزعة استقرار ليباي، ودفع المتاجرين بالبشر الى تحويل الأعمال التجارية المتمثلة بتهريب البشر والاتجار بهم إلى صناعة الاحتجاز.

وشددت المنظمات على أنه لا يمكن اعتبار ليبيا مكانًا آمنًا لنقل الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر إليها، بل إنها بلد يمثل فيه العنف والوحشية، الحياة اليومية لآلاف المهاجرين واللاجئين.

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