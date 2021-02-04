الترجمان: يجب اعتماد دول العالم للحكم الصادر ببطلان الاتفاقيتين بين أنقرة وطرابلس

اعتبر رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي خالد الترجمان أن قرار محكمة الاستئناف بنهاية الأسبوع الماضي ببطلان اتفاقيتي (ترسيم الحدود، والتعاون الأمني والعسكري) الموقعتين بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يشير إلى بطلان الاتفاقيتين بطلانا كاملا.

وبين الترجمان أن هذا الاتفاقيتين باطلتين دستورياً من حيث عدم قبول مجلس النواب لهما، وكذلك قانونياً وقضائياً بصدور حكم البطلان من المحكمة الإدارية المختصة، لا سيما أن التوقيع تم من جهة لا يحق لها توقيع أي اتفاقات مع أية دولة خارجية.

وبين الترجمان أن هذا الحكم لا بد أن تعتمد عليه البعثة الأممية ودول العالم، لا سيما وأنه حكم صادر من محكمة ليبية اتخذت كل وسائل التقاضي السليمة وفقاً لصحيح القانون، معربا عن اعتقاده في الوقت ذاته بأن كلاً من الوفاق وتركيا سيتعاملان مع الحكم وكأنه لا يعنيهما.

وأشار الترجمان إلى أنه على العالم أن يتعامل مع ذلك الحكم بشكل إيجابي وحقيقي؛ كونه صادراً من دائرة قضائية مختصة، واتُخذ بعد شهور عديدة من التداول وتقديم المستندات والمذكرات، وهو حكم نهائي وشامل وشافٍ، إلا إذا أرادت دول العالم أن تضرب بأحكام القضاء الليبي عرض الحائط.

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