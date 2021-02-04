«أمن طرابلس»: ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة السيارات لأربع سنوات

أعلنت مديرية أمن طرابلس، ضبط تشكيل عصابي تورط في سرقة السيارات، حيث بدأ ارتكاب جرائمه منذ أربع سنوات.

وضم التشكيل خمسة أشخاص، بينهم أجنبي، حيث اتبعوا وسائل معينة، منها أجهزة حديثة للتشويش على قفل السيارات الكهربائي «لارم»، بالإضافة لأدوات حادة لتحطيم زجاجها، أو استعمال القوة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى تسجيل عدد من سرقاتهم خلال الفترة الماضية، وبالتحديد منذ 22 سبتمبر العام 2019، بلغ ثمان جرائم، وقعت في سوق المشير (سوق الصرافة) بمنطقة الظهرة.

ونجح فريق عمل من مكتب البحث الجنائي في تتبع جميع البلاغات الخاصة بتلك الوقائع، وحتى التوصل لهوية المتهمين، والقبض عليهم بعد إعداد كمين محكم، و لدى الاستدلال معهم و التحقيق اعترفوا بما نسب إليهم، وضبط بحوزتهم جهاز متطور للتشويش على أجهزة قفل السيارات الكهربائية، و«عتل» و أدوات حادة استخدمت لفتح السيارات.

واسترجعت مبلغ مالي يقدر بأكثر من خمسة آلاف و800 دينار، إضافة لعدة كروت دفع مسبق خاصة بالاتصالات، والسيارات المستعملة في عمليات السرقة، واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنهم وأحيلوا لجهات الاختصاص.

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