منظمات تقترح عمليات إجلاء إنسانية لمهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا

كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن وجود مقترح من عدة منظمات للقيام بعمليات إجلاء إنسانية لمهاجرين غير شرعيين من ليبيا إلى إيطاليا.

إلا أن المفوضية «لم تتلق أي إخطار رسمي يؤكد استحداث مثل هذا البرنامج»، حسب بيان مكتبها في ليبيا، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأضاف البيان: «كما هو الحال مع جميع أنشطة الإجلاء إلى خارج ليبيا منذ العام 2017، إذا ما أقيم ممر إنساني إلى إيطاليا، فستتصل المفوضية بالمؤهلين وفقا لمعايير الضعف».

وتابع: «لا تخول المفوضية المنظمات الخارجية تسجيل طالبي اللجوء نيابة عنها، وهي على علم بوجود حسابات احتيالية على الإنترنت تزعم أنها تجمع الوثائق الشخصية أو البيانات بهدف تجميع قوائم إجلاء».

وحذرت المفوضية من مشاركة أي بيانات شخصية من خلال هذه الحسابات أو دفع أي أموال مقابل الخدمات، مؤكدة أن جميع خدماتها مجانية.

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