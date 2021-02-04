«الغرابلي»: المعذرة يا «شهداء الوطن» لم نستطع الخروج من كابوس الضحك على ذقوننا

زعم طاهر الغرابلي، المسؤول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب في ليبيا، رئيس ما يُسمى بـ«المجلس العسكري لصبراتة» السابق، أن «حفتر» -في إشارة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي-، هي الورقة التي يلعب بها الجميع، وفقا لقوله.

وقال الغرابلي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “انتظروا القوائم وستعرفون أنهم لم يكونوا أعداء ولا خصوم لبعضهم. حفتر هو الورقة التي يلعب بها الجميع”، بحسب وصفه.

وأضاف “يعرفون أصحاب المشكلة ويصرون على إنتاج الخبيث وإعادة القمامة إلى مصب النهر لتلويثه. الفرق بين الماضي والحاضر أن السويحلي وبالخير والمريض والباروني والسعداوي والعبار وإدريس السنوسي وغيرهم الكثير توجوا جهاد الأجداد بدولة مستقلة”، على حد زعمه

وتابع “أما نحن لا يمكن ان نكون إلا في قوائم الأغبياء المضحوك عليهم فالمعذرة يا شهداء الوطن نحن لم نستطيع الخروج من كابوس الضحك على ذقوننا بعد”، وفقا لتعبيره.