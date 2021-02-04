«الحويج» يصدر قراراً بإصدار مجلة فصلية باسم “الدبلوماسية الليبية”

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التابعة للحكومة الليبية، إصدار مجلة فصلية سياسية متخصصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية والدبلوماسية تحت اسم مجلة “الدبلوماسية الليبية”.

وأوضحت الخارجية الليبية في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، “خطوة أخرى نحو تطوير وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتي قام بها الوزير عبد الهادي الحويج بإصدار قرار بتاريخ 3 فبراير 2021 إنشاء مجلة فصلية سياسية محكَّمة تعني بالشؤون السياسية والاستراتيجية والدبلوماسية تحت اسم مجلة ” الدبلوماسية الليبية”.

وأشار البيان إلى هذه المجلة “تهدف إلى التعريف بدور الدبلوماسية الليبية ونشاطات وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتوظيف خبرات الدبلوماسيين الليبيين، في إثراء المجلة بالأبحاث والدراسات والتراجم، ونشر أهم المواضيع المعنية بليبيا ودول العالم، بأبعادها السياسية والأمنية والاستراتيجية، بالإضافة إلى الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى نشر آراء الباحثين والدارسين والمختصين في مجالات السياسة الدولية، والاقتصاد الدولي”.

وأردف البيان، أنه “تم تكليف السفير/ عاشور بوراشد، رئيساً للتحرير، والسفير/ صلاح الدين البشاري، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، نائباً لرئيس التحرير، كما تم تكليف جبر الاثرم كمدير تحرير للمجلة”.