«نصية» منتقدا المرشحين: عليكم التفريق بين مخاطبة 75 شخصا لهم حق التصويت و6 مليون يشاهدون الشاشات

رأى عضو مجلس النواب المنشق، عبد السلام نصية، أن المرشح الذي يقدم برنامجا جيدا عليه أن يفرق بين مخاطبة 75 شخصا لديهم حق التصويت و6 مليون يشاهدون الشاشات.

وقال نصية في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حقيقة وواقع عندما تكون مرشحا وتقدم برنامج جيد عليك أن تعرف جيدا كيف تفرق بين أن تخاطب 75 لديهم حق التصويت و6 مليون يتفرجون خلف الشاشات وليس لديهم حق التصويت، إلا إذا كنت تمهد إلى مرحلة أخرى”.

وكان النائب المنشق، قد قال في تصريحات سابقة: “إن تشكيل سلطة تنفيذية بدون التوافق على المسار الدستوري وحل مشكلة شرعية السلاح من خلال توحيد المؤسسة العسكرية، لن يؤدي إلى حل المشكلة الليبية وإنهاء الصراع بها”.

ورحب في تصريح صحفي، بمخرجات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي بحذرٍ، معبرًا عن أمله في قبول جميع الأطراف الخارجية والداخلية بها، ورأى أن اعتبار مسألة السلطة التنفيذية إنجازًا كبيرًا يمكن من خلاله حل القضية الليبية مع إهمال قضيتي الدستور وشرعية السلاح، سيكرر نفس الأخطاء السابقة”.

وأكد أنه بعيدًا عن خطوة تشكيل سلطة مؤقتة إلى ضرورة الاتفاق أولًا على المسار الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 من شهر ديسمبر المقبل، تزامنًا مع توسيع نطاق اللجنة العسكرية ليشمل توحيد المؤسسة العسكرية في مدة زمنية محددة قبل إجراء الانتخابات.