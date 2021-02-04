الجارح: قرار الحرب قد اتخذ بالفعل في حال فازت هذه القائمة بأصوات لجنة الحوار

ليبيا – حذر الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح من خطورة ذهاب ملتقى الحوار السياسي نحو اختيار قائمة معينة تضم طامحين بمناصب السلطة التنفيذية الجديدة.

الجارح أوضح في تدوينة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد أن الخطورة تكمن في تشكيل ما عبر عنها بقائمة الحرب التي بدأت تتشكل وتضم كل من :” محمد يونس المنفي من الشرق، وخالد المشري أو صلاح الدين النمروش من الغرب، وعمر بو شريدة من الجنوب.

وأضاف الجارح أن التشكيلة الطامحة بعضوية ورئاسة الرئاسي الجديد يضاف إليها فتحي باشاآغا رئيسًا للحكومة، مبينًا أن من يعمل على هذه القائمة يسعى في هذه الأثناء إلى الحصول على 38 صوتًا أي النصف +1 ما يعني أنها ستكون الفائزة في النهاية ونجاح هذا الجهد يوضح أن قرار الحرب قد اتخذ بالفعل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية