منظمات إغاثية تدعو لإجلاء المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا

كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن وجود مقترح من عدة منظمات للقيام بعمليات إجلاء إنسانية لمهاجرين غير شرعيين من ليبيا إلى إيطاليا.

وأوضح مكتب المفوضية في ليبيا، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المفوضية لم تتلق أي إخطار رسمي يؤكد استحداث مثل هذا البرنامج .

وتابع البيان، أنه كما هو الحال مع جميع أنشطة الإجلاء إلى خارج ليبيا منذ العام 2017، إذا ما أقيم ممر إنساني إلى إيطاليا، فستتصل المفوضية بالمؤهلين وفقا لمعايير الضعف.

وأضاف البيان، أن المفوضية لا تخول المنظمات الخارجية تسجيل طالبي اللجوء نيابة عنها.

وحذرت المفوضية من مشاركة أي بيانات شخصية من خلال هذه الحسابات أو دفع أي أموال مقابل الخدمات، مؤكدة أن جميع خدماتها مجانية.

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