عصام الزبير: الأمم المتحدة جعلت من ليبيا حقل تجارب

قال عصام الزبير الموالي لتيارات الإسلام السياسي، وتقدمه قنوات الإخوان على أنه كاتب ومحلل سياسي، إن الأمم المتحدة جعلت من ليبيا حقل تجارب، ومسألة اختيار أعضاء الحوار من أخطائها التي ترتكب في حق ليبيا، وفقًا لوقوله.

وقال «الزبير» في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «التناصح» الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والتي تبث من تركيا، ورصدتها “الساعة24”؛ إن ” البعثة الأممية لم تصدر أي إدانة أو استنكار بحق خليفة حفتر، وبذلك وضع عقيلة صالح يكون عادي، حيث يتم إبعاد السياسيين الآخرين من المشهد بضمانة الأمم المتحدة”، بحسب زعمه.

وأردف؛ ” أن هناك لعبة ومكيدة تسير في خط متساو للوصول إلى هدف معين”، مؤكدًا أنه في حال سؤال أي مواطن ليبي في الشارع عن من هو المجلس الرئاسي وما هي الحكومة سيقولون أن الأمر مجرد لعبة”، بحسبن تعبيره.

وأوضح أن ” الأمم المتحدة لعبت بموضوع المؤتمر الوطني الذي كان سيعقد، إلى ملتقى الحوار إلى التشكيل التي لم نعرف ما هي معاييرها ومقاييسها”، مستطردًا؛ وإنما ” حقل تجارب جديد ستبقى لـ 10 أشهر ولكن التطاحن الذي عليها يدل على أنها ستستمر لمدة طويلة “، بحسب قوله.