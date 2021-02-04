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عصام الزبير: الأمم المتحدة جعلت من ليبيا حقل تجارب

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عصام الزبير الموالي لتيارات الإسلام السياسي، وتقدمه قنوات الإخوان على أنه كاتب ومحلل سياسي، إن الأمم المتحدة جعلت من ليبيا حقل تجارب، ومسألة اختيار أعضاء الحوار من أخطائها التي ترتكب في حق ليبيا، وفقًا لوقوله.

وقال «الزبير»  في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «التناصح» الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والتي تبث من تركيا، ورصدتها “الساعة24”؛ إن ” البعثة الأممية لم تصدر أي إدانة أو استنكار بحق خليفة حفتر، وبذلك وضع عقيلة صالح يكون عادي، حيث يتم إبعاد السياسيين الآخرين من المشهد بضمانة الأمم المتحدة”، بحسب زعمه.

وأردف؛ ” أن هناك لعبة ومكيدة تسير في خط متساو للوصول إلى هدف معين”، مؤكدًا أنه في حال سؤال أي مواطن ليبي في الشارع عن من هو المجلس الرئاسي وما هي الحكومة سيقولون أن الأمر مجرد لعبة”، بحسبن تعبيره.

وأوضح أن ” الأمم المتحدة لعبت بموضوع المؤتمر الوطني الذي كان سيعقد،  إلى ملتقى الحوار إلى التشكيل التي لم نعرف ما هي معاييرها ومقاييسها”، مستطردًا؛ وإنما ” حقل تجارب جديد ستبقى لـ 10 أشهر ولكن التطاحن الذي عليها يدل على أنها ستستمر لمدة طويلة “، بحسب قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • خروف غبى جدا فالمشير خليفة حفتر بطل قومى حرر اقليمى طرابلس وفزان وسرت والهلال التفطى من الارهاب ومن الاخوان ومنع اردوغان من نهب النفط الليبى وبفضله يصب العائد لصالح الشعب ولو كانت الامم المتحدة عادلة وتملك محاسبة مجرمى الحرب لحاسبت اردوغان الذى نقل اسلحة وارهابيين الى ليبيا من خلال سفن وطائرات مدنية ولكن ربك بالمرصاد ارسل لهم جائحة الكورونا تدمرهم

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  • الاستنكار كان ولا يزال من شتي دول ومنظمات العالم هو يقتصر أستنكار لما تقوم به العصابات الارهابيه في الغرب الليبي من قتل وخطف وتشريد وسرقه وحرابه اما يقوم به الجيش الليبي بقيادة حفتر هو حرب علي الارهاب ليس الا وللقضاء علي الارهاب ضروري تتضرر ممتلكات بعض المواطنين لمعرفة هل هذا الليبي غبي أو ليس غبي أنظر الي موقفه من نكبة فبراير ان كثير من الاغبياء الليبيين الذين هم لثورة حلف الناتو مؤيدين ومناصرين داريين بسخف عقولهم او غير داريين مدركين انهم حمقي او غير مدركين مقتنعين انهم هم الخاسرين او غير مقتنعين ففي 19 مارس2011 بان واتضح معدن الليبيين فيوم قام حلف الناتو بثوره علي النظام الذي كان قائم في ليبيا وتلك الثوره كانت ولازالت لها عواقب وخيمه فنظام القذافي لم ينقلع بالسهوله فكان أقتلاعه مكلف جدا لليبيا والليبيين عكسر كثيرين ماتوا جراء القصف الناتوا وللآسف القصف كان وفق أحداثيات اعطها بعض الليبيين للناتو لضرب مواليين للقذافي ، فمعمر حاكم سيئ ونظامه دكتاتوري هذا صحيح ولكن من الرجوله والشرف والانتماء للعروبه والاسلام في 19 مارس 2011 ان يكون معمر وجنوده أقرب لي من ساركوزي وكاميرون واوباما بحكم أخوة الدم والشراكه في الانتماء الي التراب الليبي لا بسبب فائده شخصيه قد جنيتها من معمر ونظامه وحتي وان كنت أنا بعيد عن ليبيا من شرف الانتماء لليبيا ان نزعل علي بنيه تحتيه هدمت ودمرت والمحزن جدا لكل ذي عقل وبصيره هو بروز نماذج سيئه للتتصدر المشهد السياسي في ليبيا وصارت تتحدث بأسم ليبيا هي نماذج من الخرده البشريه لا تفقه شئ لا في العلم ولا في الأدب ولا في الأخلاق وتجد الواحد منهم عصبانه في مكتب لا يجيد القراءه ولا يعرف يكتب ويريد ان يحكم ليبيا وتجد هذا البهيم الغشيم متمترس خلف عصابه مسلحه من مكونه من خرجي السجون ومن المدمنين علي المخدرات ويتبجح ويقول لقد تصدينا في طرابلس لمشروع حفتر لعسكرة الدوله اكثر من هذه الجمله التي حقنه بها ولقنها له اتباع الماسونيه في نسختها العربيه في حزب أخوان الشيطان مما يدل علي انه باباغا يردد ما يسمع بغباء دون ان يفقه ما يردد طيب ياغبي أنت ومن معك انظر الي  كل الدول التي ترونها تنعم او يخيل اليكم أنها تنعم بالديموقراطيه كانت بدايتها دوله عسكريه صرفه ضبط وربط علي العسكري وعلي المدني علي حد سواء ثم تدرجت في تحسن الاحوال الي ان وصلت الي اقرب صيغه مقبوله للحكم فالقبضه العسكريه مهمه علي الاقل في البدايه لضبط الأمن المنفلت وحمايه حدود الدوله الشئ الآخر ان تمترسك خلف عصابه مسلحه هو في ذات بوادر لعسكره الدوله القادمه والأنكي من ما تقدم كله تجد هذا الغبي آمر مليشيا ارهابيه ويقول لقد انتصار علي حفتر وسوف نحارب الارهاب ونقيم دوله مدنيه فمن هم نواتها الدوله هل هرابه وخريجي وسراق  وانت يا بهيم لا انتصرت علي حفتر ولا شئ فالأنسحاب الذي قام به حفتر هو أحد خطط الحرب وبالمناسبه أنا لا قرابه لي بحفتر ولا معرفه شخصيه وهو في إطار حملته علي الارهاب هدم بيتنا في الليثي بالكامل بسبب تمترس الارهابيين فيه وتضرر بيتنا الآخر الذي هو في مدينة درنه أضرار ليست هينه ولم يعد صالح للسكن ولكن الوطن تحريره من الارهابيين أكبر من كومة احجار بكره سيعاد بناءها اقول هذا حتي لا يعتقد البعض بأني فرجاني او من أتباع حفتر فأنا مع ليبيا اذا ما نازعتها اوروبا في شئ وانا مع بلدي الاوروبي اذاما نازعته دوله آخري في شئ فالمسأله مسألة مبدأ وليست المسأله مسألة مكاسب شخصيه

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