طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها جنزور ومصراتة والماية

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 770 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء، منها 388 حالة في طرابلس.

وجاءت جنزور ثانيا بـ 43 حالة، ثم مصراتة والماية بـ 26 حالة في كل منهما، و22 حالة في الزاوية المركز، و21 حالة في زليتن، و20 حالة في الشاطئ، و19 حالة في غريان، و16 حالة في سبها، و15 حالة في العامرية، و14 حالة في كل من أجدابيا وقصر بن غشير، و13 حالة في نالوت، و11 حالة في كل من العجيلات والزاوية الغرب، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، الخميس.

إضافة إلى 10 حالات في كل من الرجبان والجفرة وصبراتة وسواني بن آدم، و9 حالات في الزاوية الجنوب، و8 حالات في الجفرة، و7 حالات في سرت، و6 حالات في غدامس، و5 حالات في كل من الجميل والخمس، و4 حالات في كل من ظاهر الجبل والقلعة، و3 حالات في كل من الكفرة والحرابة وسوق الخميس أمسيحل، وحالتين في كل من قصر الأخيار ورقدالين وبني وليد ويفرن والمنشية الجميل، وحالة واحدة في كل من بنت بيه ومرزق والسائح ودرج.

وتماثل للشفاء 1100 حالة، منها 910 حالات في طرابلس، و5 حالات في الخمس، و6 حالات في أجدابيا، وحالة في غريان، و30 حالة في السبيعة، و21 حالة في سبها، و10 حالات في الزاوية الجنوب، و14 حالة في صبراتة، و13 حالة في قصر بن غشير، و61 حالة في مصراتة، و29 حالة في الزاوية المركز، في حين توفى 5 آخرين، بواقع حالة في كل من الحرابة والسبيعة وقصر بن غشير والزاوية المركز وزليتن.

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