الارصاد توضح توقعات الطقس في ليبيا اليوم 4-2-2021 واليومين القادمين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام، طقساً يميل الطقس للاستقرار هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين 19 – 25 مْ ولا تتجاوز 17مْ على مناطق الجبل الاخضر مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الشمال الشرقي.

وبحسب النشرة الجوية فإن الحرارة تسجل ارتفاع على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الغد و يكون ملحوظ يوم السبت ويتجاوز معدلات شهر فبارير حيث متوقع ان تصل الى قرابة 30مْ على بعض المناطق مع نشاط للرياح الجنوبية خاصة يوم الاحد.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي