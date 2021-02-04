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الارصاد توضح توقعات الطقس في ليبيا اليوم 4-2-2021 واليومين القادمين

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام، طقساً يميل الطقس للاستقرار هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين 19 – 25 مْ ولا تتجاوز 17مْ على مناطق الجبل الاخضر مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الشمال الشرقي.

وبحسب النشرة الجوية فإن الحرارة تسجل ارتفاع على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الغد و يكون ملحوظ يوم السبت ويتجاوز معدلات شهر فبارير حيث متوقع ان تصل الى قرابة 30مْ على بعض المناطق مع نشاط للرياح الجنوبية خاصة يوم الاحد.

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏الأحوال الجوية ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الخميس 04 02- 1202م F-270-001 ثلاثة أيام نشر الجوية يميل الطقس للاستقرار هذا اليوم على اغلب المناطق وتسجل درجات الحرارة زيادة خلال اليومين القادمين الخميس ملخص عام الغد الجفارة المناطق وتسجل ارتفاع بداية صافية على الطقس تتراوح الليل الصباح الباكر على بعض المناطق خفيفة (22-16 وتسجل زيادة طفيفة احتمال مالغد الجمعة الخليج الطقس شمالية قليلة خفيفة معتدلة -20) 52(م. الطقس صافية :الرياح شرقية درجات الحرارة القصو الكفر السر الطقس السماء صافية قليلة .السحب :الرياح شمالية شمالية غربية معتدلة السر درجات. رئيس وحدة النشرات مراجعة: عادل الغويل عبدالحکیم السائح :إعداد‏'‏

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