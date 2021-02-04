داخلية المؤقتة تكثف استعداداتها الأمنية لتأمين اجتماعات اللجنة العسكرية “5+5” في سرت

أعلنت الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، اليوم الخميس، أنها كثفت استعداداتها الأمنية المشددة في مدينة سرت لتأمين اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» المقرره عقدها اليوم .

وقالت الإدارة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن قوة مكافحة الشغب التابعة لها وصلت من مدينة امساعد إلى مدينة سرت والتجمع في الساحة العامة وسط المدينة بتعليمات من مدير الإدارة صلاح الخفيفي.

وتعقد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اليوم الخميس، اجتماعها الثاني في مدينة سرت برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي ستركز مناقشاته على أربعة ملفات رئيسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي اللجنة يوم 23 أكتوبر 2020 في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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