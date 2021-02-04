صحة الوفاق تطلب من النائب العام الإفراج عن موظفيها المحبوسين

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، أن وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية لطفي عمار عقد اجتماعا مع رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور لمناقشة التحديات التي تواجهه القطاع الصحي خلال انتشار فيروس كورونا في ظل توقيف بعض العاملين بديوان الوزارة.

وأوضحت الوزارة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الصديق الصور تعهد ببحث إمكانية الإفراج عن بعض الموظفين الموقفين على ذمة التحقيق وفقاً للاجراءات القانونية النافذة إلى حين اتخاذ سلطة التحقيق قرارها بشأنهم، بما يضمن إعادة العمل تدريجياً إلى ديوان الوزارة بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

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