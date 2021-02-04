«الأرصاد»: شبورة مائية على ساحل الزويتينة وطبرق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يتعرض ساحل الزويتينة وطبرق لشبورة مائية تؤثر على الرؤية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب على مصراتة وسرت

– الرياح قبلية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و10 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر

– البحر هادئ ويكون خفيف الموج على سرت

– درجة الحرارة تتراوح بين 16و18 درجة مئوية والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا.

– الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على الخليج وبنغازي، وشمالية غربية إلى غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية والرؤية جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على ساحل الزويتينة وطبرق لظهور شبورة مائية.

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