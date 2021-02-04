موسى فرج: نتائج التصويت على المناصب في حوار جنيف جاءت معبرة عن تنوع المرحلة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، وعضو لجنة حوار المجلس في “بوزنيقة” المغربية موسى فرج، إن “الجولة الأولى سيجري فيها التصويت على القوائم والحد الأعلى لهذه القوائم سيكون 4، والقائمة التي تتحصل على 50+1 هي التي ستنجح”، لافتًا إلى أن “التصويت عليها سيكون غدًا الجمعة”، وفقًا لقوله.

وأضاف «فرج»، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أنه لا يتوقع أن “تحصل أي قائمة على نسبة 60% ما نتوقعه أن القوائم ستحصل على أصوات مختلفة دون هذه النسبة، مما يعني أن يصار لجولة ثانية نهائية بين أعلى قائمتين”. على حد وصفه.

وأردف أن “نتائج التصويت للمرشحين على منصب المجلس الرئاسي كانت متوقعة، نظرًا لتنوع أعضاء الحوار من حيث انتماءاتهم وخلفياتهم”، وفقًا لقوله.

وتابع؛ «فرج» “النتائج أتت معبرة لتنوع المرحلة، وتعتبر نتائج تمهيدية لمرحلة القوائم التي تجري عليها المشاورات بين الأعضاء لتشكيل قوائم متجانسة”، بحسب كلامه.

وأكمل أن “هناك بعض المترشحين في هذه القوائم يرغبون أن يكونوا في قائمة مع آخرين بينهم نوع من التجانس والانسجام، ولديهم عدد كافٍ لكي يتضافرون معًا لتشكيل القائمة القوية التي تجذب الأصوات خاصة في الجولة الأولى”، وفقًا لتعبيره.

وأوضح «فرج» أن “كل قائمة تسعى للحصول على الأصوات اللازمة للفوز بمنصب في السلطة التنفيذية”، بحسب قوله.