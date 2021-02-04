«مكافحة الأمراض»: 770 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 1100 حالة ووفاة 5 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء 03 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (320).

واستلم المركز عدد (4263) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1150) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (233) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (101) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (89) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (75) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (146) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (69) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (272) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (35) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (21) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته عدد (138) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (50) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3493) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (770) عينة موجبة لفيروس كورونا (606 جديدة + 164 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 303 حالة جديدة

عدد 85 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 26 حالة مخالطة

3.الماية

عدد 26 حالة جديدة

4.يفرن

عدد 2 حالة جديدة

5.المنشية الجميل

عدد 2 حالة جديدة

6.سواني بن ادم

عدد 10 حالة جديدة

7.نالوت

عدد 13 حالة جديدة

8.الخمس

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

9.زليتن

عدد 8 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

10.جنزور

عدد 43 حالة جديدة

11.الجفرة

عدد 10 حالة جديدة

12.صبراته

عدد 3 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

13.سبها

عدد 11 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

14.الشاطئ

عدد 20 حالة جديدة

15.بنت بيه

عدد 1 حالة جديدة

16.مرزق

عدد 1 حالة جديدة

17.الزاوية الغرب

عدد 11 حالة جديدة

18.قصر بن غشير

عدد 14 حالة جديدة

19.سوق الخميس امسيحل

عدد 3 حالة مخالطة

20.غدامس

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

21.غريان

عدد 17 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

22.بني وليد

عدد 2 حالة جديدة

23.الزاوية المركز

عدد 12 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

24.الجفارة

عدد 8 حالة جديدة

25.القلعة

عدد 4 حالة جديدة

26.العامرية

عدد 15 حالة جديدة

27.الرجبان

عدد 10 حالة جديدة

28.رقدالين

عدد 2 حالة جديدة

29.السائح

عدد 1 حالة جديدة

30.قصر الأخيار

عدد 2 حالة جديدة

31.الزاوية الجنوب

عدد 8 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

32.اجدابيا

عدد 14 حالة جديدة

33.الجميل

عدد 5 حالة جديدة

34.سرت

عدد 2 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

35.ظاهر الجبل

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

36.الحرابة

عدد 3 حالة مخالطة

37.درج

عدد 1 حالة جديدة

38.العجيلات

عدد 10 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

39.الكفرة

عدد 3 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1100 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 910 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في الخمس

3.عدد 6 حالات في اجدابيا

4.عدد 1 حالة في غريان

5.عدد 30 حالة في السبيعة

6.عدد 21 حالة في سبها

7.عدد 10 حالات في الزاوية الجنوب

8.عدد 14 حالة في صبراته

9.عدد 13 حالة في قصر بن غشير

10.عدد 61 حالة في مصراته

11.عدد 29 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 5 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في الحرابة

2.عدد 1 حالة في السبيعة

3.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

4.عدد 1 حالة في الزاوية المركز

5.عدد 1 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 122013

2.الحالات النشطة : 17646

3.المتعافين : 102448

4.الوفيات : 1919