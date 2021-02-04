“العمل” في طريقها لتسوية دفعة جديدة للازدواج الوظيفي

بحثت لجنة تسوية الازدواج الوظيفي التابعة لوزارة العمل والتأهيل، حالات ازدواج من الدفعة “192” عن طريق مركز المعلومات والتوثيق التابع لها.

ومن جهته، نوّه مركز المعلومات والتوثيق، بأنّ اللجنة من اختصاصها تسوية الازدواج الوظيفي، أو شطب من لديهم جهة واحدة فقط، ولا علاقة لها بالإفراج عن المرتبات.

وطالب المركز كافة مكاتب العمل التابعة للوزارة، بالإسراع في استلام النسخ الورقية، مضيفًا أنه سيتم تحويل الدفعة “192” إلى وزارة المالية، وفق السياق المتبع.

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