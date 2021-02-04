«أمن السهل الغربي» يضبط الجناة في جريمة قتل ارتكبت قبل 9 سنوات

ضبط قسم البحث الجنائي بمدرية أمن السهل الغربي ثلاثة أشخاص ارتكبوا جريمة قتل مواطن قبل تسع سنوات.

وتعود بداية الواقعة إلى اتفاق الجناة مع الشاب المقيم بمدينة الجميل، على نقل قطع حديد وخشب مسروقة من الشركة الصينية بالمدينة، وذلك في السادس من مارس العام 2012، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ولدى نقل المجني عليه المسروقات إلى مزرعة أحد المتهمين في منطقة رقدالين، هاجموه، وانهالوا عليه بالضرب الذي أفضى إلى موته، ثم تخلصوا من جثته عبر حرقها.

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