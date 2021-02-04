وحدة مكافحة التطرف في جنائي الزاوية تقرر منع النساء من زيارة المقابر

أخبار ليبيا24

أعلنت وحدة مكافحة التطرف والظواهر الهدامة التابعة للبحث الجنائي الزاوية أنها قررت منع النساء من زيارة المقابر سداً للذريعة.

وأضافت الوحدة عبر حسابها على “فيسبوك” أنه سيتم وضع إعلانات على جدران المقابر تبين منع النساء من زيارتها.

وحذرت وحدة مكافحة التطرف والظواهر الهدامة من يخالف هذا الأمر يتحمل مسؤولياته الشرعية والقانونية.

وعزت الوحدة سبب اتخاذها هذا الإجراء بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بوجود اثنين من النساء داخل إحدى المقابر مما يضع تلك النسوة محل شبهة في استعمال أعمال السحر والشعوذة.

هذا القرار رفضه البعض ورأى أنه في حد ذاته هو تطرف من نوع آخر وتقييد للحقوق والحريات الأساسية خصوصًا أن قضية زيارة النساء للقبور مسألة جدلية حسب قولهم.

ويعتقد فريق آخر أن استعمال السحر ليس حكرًا على النساء فقط حيث تم ضبط الكثير من السحرة والمشعوذين من الرجال وثبت تورط رجال كذلك في القيام بأعمال سحرة وشعوذة في المقابر.

فيما يرى فريق ثالث أن منع النساء من زيارة المقابر ليس هو الأمر المطلوب، بل لابد من تكثيف الحراسة وتركيب عدد من الكاميرات للمراقبة على مدى 24 ساعة.

يشار إلى أنه في السنوات القليلة الماضية انتشرت ظاهرة وجود أعمال السحر والشعوذة في المقابر حيث تم إخراج مواد خاصة بالسحر هي عبارة عن طلاسم وصور ومجسمات.