مطالبة بتضمين المعلمين مع الشرائح الأولى المستهدفة بلقاح «كورونا»

طالب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الدكتور عبدالمنعم أبو لائحة بتضمين المعلمين والمعلمات مع الشرائح الأولى المستهدفة بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال أبو لائحة إن تحصين المعلمين والمعلمات يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة صحيا، حسب تصريح نقلته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأمس الأربعاء، عقد الاجتماع العادي الأول لمراقبي التعليم للعام الجاري، والذي تناول عدد من الموضوعات، منها «جاهزية المؤسسات التعليمية للعودة الآمنة للدراسة، وفقا لإطار مكافحة الوباء المعتمد، وحل أيّ صُعوبات وعراقيل لضمان انطلاقة دراسية في ظروف آمنة».

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