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بعيو: الشعب الليبي لايشغله سوى أن يستعيد شرعيته في ديسمبر المقبل

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال رئيس ما تعرف بالمؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد بعيو، إن ما يهم الشعب الليبي من الحوارات والمسارات السياسية هو أن يستعيد شرعيته في ديسمبر المقبل .

وأوضح بعيو، في تدوينه له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه مهما كانت نتائج حوار جنيف في الأسبوع الأول من فبراير، فإن ما يعني الليبيين أولًا وأخيرًا أن يستعيد الشعب شرعيته في الأسبوع الأخير من ديسمبر، مختتماً بقوله : ” هذا كل شيء” .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • في نظر بعض الليبيين أنه استعاد الشرعيه منذ نجاح ثورة حلف الناتو في 19 مارس 2011 ولا حاجه يا استاذ بعيو بالرابع والعشرين من ديسمبر القادم وما تشكيله لمليشيات مارقه وخارجه عن القانون والعرف الا لأنه مستلم شرعيته بفضل إزاحة الغرب للقذافي من طريقه فالصراصير التي كان بالحذاء عافس علي بلوعات هم كانوا يسكنونها وحتي من كان تعريفهم حسب رؤية القذافي الكلاب الضاله من ناحيه وكانت امريكا وبريطانيا تآويهم وتتخذ منهم وسيلة ضغط علي القذافي رجعوا وقالوا نحن وطنيين احرار ونريد ننشئ وطن حر ونسوا او تناسوا أن اعطاءهم وتحديدهم احداثيات للغرب الاستعماري لضرب تجمعات كتائب القذافي في معسكراتهم الليبييه وداخل ارضهم الليبيه أنه خيانه للوطن مهما كان الخلاف مع معمر ومن الرجوله والاباء والشرف الصح لمن كان لديه رجوله او شرف ان لا ينضوي تحت لواء تركيا لمحاربه جيش ليبيا لمجرد ان حفتر سيأكل عليه الجو بحكم كون حفتر ضابط خريج كليه منذ 60 عام وهذا الثاني المتمرس خلف العماله لتركيا مدني لم يتعرف البندقيه عن الا عندما تمت سرقة المعسكرات وتمت البندقيه تباع في سوق الفراشين فمتي يتعلم الليبيين انه رحم الله من قدر نفسه فوقف دونه وان هو كان غير مؤهل لقيادة الجيش عليه يفسح المجال لأكبر القاده الليبيين وليست منطق ان تفوق حفتر علي بخبرته نذهب الي جلب اتراك والي متي ستظل تتواري العنزه المليشياويه وراء لية الكبش التركي

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