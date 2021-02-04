بعيو: الشعب الليبي لايشغله سوى أن يستعيد شرعيته في ديسمبر المقبل

قال رئيس ما تعرف بالمؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد بعيو، إن ما يهم الشعب الليبي من الحوارات والمسارات السياسية هو أن يستعيد شرعيته في ديسمبر المقبل .

وأوضح بعيو، في تدوينه له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه مهما كانت نتائج حوار جنيف في الأسبوع الأول من فبراير، فإن ما يعني الليبيين أولًا وأخيرًا أن يستعيد الشعب شرعيته في الأسبوع الأخير من ديسمبر، مختتماً بقوله : ” هذا كل شيء” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24