رويترز: هنالك الكثير من الأمور التي يمكن أن تسير على نحو خاطئ بحوار جنيف الليبي

ليبيا – سلط تقرير تحليلي الضوء على عملية الاختيار الأولية عبر التصويت المباشر لملتقى الحوار السياسي لشاغلي مناصب عضوية ورئاسة المجلس الرئاسي الجديد.

التقرير الذي أعدته وكالة رويترز للأنباء وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن إخفاق المرشحين في الحصول على الأصوات المطلوبة بنسبة 70% وذهاب الملتقى لعملية الاختيار عبر نظام القوائم، لم يمنعا بروز خالد المشري عن الغرب وعقيلة صالح عن الشرق وعبد المجيد غيث كمرشحين رئيسيين عن مناطقهم.

ونقل التقرير تغريدة عضو مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني التي نشرتها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأكدت فيها أن الأمر سيكون معقدًا؛ إذ ما يزال هنالك الكثير من الأمور التي يمكن أن تسير على نحو خاطئ.

وأضافت غازيني بالقول: “من دواعي السرور أن نرى المرشحين يلقون خطابات سياسية بدلًا من الإدلاء بإعلانات حرب مليئة بالكراهية”.

ترجمة المرصد – خاص

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