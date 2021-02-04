الأرصاد: استقرار الأجواء على غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في نشرته الجوية اليوم الخميس، أن يميل الطقس إلى الاستقرار على غالبية المناطق، على أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع غربا خلال اليومين المقبلين.

وأظهرت النشرة تراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و23 درجة مئوية في جميع المناطق.

ففي رأس اجدير – سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية ثم جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و23 درجة مئوية على غالبية المناطق.

أما الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة فالسماء قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية، ثم جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

أما الكفرة – السرير – تازربو فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.

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