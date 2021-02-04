السراج يجتمع مع منسق البعثة الأممية في ليبيا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم الخميس، بمكتبه بمدينة طرابلس مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينجا.

ورحب السراج في بداية اللقاء بالسيد زينينجا الذي عين مؤخراً في هذا المنصب متمنيا له التوفيق، كما تناول الاجتماع تطورات الأوضاع ومسارات حل الازمة الليبية، وتطرق إلى مساهمة الأمم المتحدة في دعم إجراءات حكومة الوفاق لمساعدة النازحين والمهاجرين غير الشرعيين، وما تم اتخاذه لدعم الاستجابة الإنسانية في ليبيا في إطار برنامج الشراكة بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة المعنية.