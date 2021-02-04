الحويج يعرض على الثني التقرير السنوي العام لعمل وزارة الخارجية لعام 2020

ليبيا – استقبل رئيس مجلس الوزراء عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الأربعاء عبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث قدم الوزير التقرير السنوي لعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لعام 2020م، وكذلك عرض برنامج عمل الوزارة للعام 2021.

الثني أثنى وفقًا المكتب الإعلامي التابع للوزارة على المجهودات المبذولة، والعمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة الخارجية من أجل توطيد العلاقات المشتركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتوضيح رؤية الحكومة حول الأزمة الليبية.

وناقش الثني والحويج سير عمل معهد الدراسات الدبلوماسية وبرنامج التدريب للوزارة للعام 2021.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية