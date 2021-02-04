عميد بلدية جالو يبحث خُطط توفير الدقيق المدعوم للمخابز

بحث عميد بلدية جالو، عبد الباسط بازاما، مُعوّقات عمل المخابز وأزمة نقص الدقيق، مع مدير جهاز الحرس البلدي “فرع الواحات”، محمد العرفي.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد بديوان البلدية، مناقشة أثر أزمة شحّ الدقيق المدعوم على عمل المخابز وأثرها على جودة الخبز، إضافة إلى وضع حلول تضمن مصلحة المواطن، ولا تتعارض مع صالح المخابز.

واتفق الحضور على ضرورة مُشاركة الحرس البلدي وإشرافه على عملية توزيع الدقيق المدعوم على المخابز، إلى جانب التزام أصحاب المخابز بوزن الرغيف المعتمد وهو 120 جرامًا.

وشارك في الاجتماع كامل أعضاء المجلس، ورئيس مركز الحرس البلدي بجالو، ومراقب الاقتصاد بجالو محمد جبريل، وأصحاب المخابز بالبلدية.

وجاء هذا الاجتماع بعد إغلاق الحرس البلدي لسبعة مخابز؛ لعدم التزامها بالوزن المعتمد للرغيف.

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