اوحيدة يحذر من لعب المال السياسي دورًا في اختيار المرشحين للحكومة الانتقالية الجديدة

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن الليبيين عبروا طيلة الأيام الماضية عن سأمهم من الوضع القائم والوجوه الحالية، والتي أعلن أغلبها للأسف ترشحه للسلطة الانتقالية.

اوحيدة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس أضاف: “الجميع يعلم أن بعض المرشحين ليسوا سوى باحثين عن مزيد من النفوذ والمال، وأغلبهم للأسف لم يسفر بقاؤهم في مواقعهم بالسلطة خلال الفترة الماضية سوى عن تدهور في أوضاع الليبيين”.

وحذر اوحيدة من لعب المال دورًا في اختيار المرشحين للحكومة الانتقالية الجديدة، موضحًا أن الكل يعرف أن المال سوف يلعب دوره في عملية التصويت، لكن الليبيين قد يتغاضون على ذلك، كونهم يراهنون على أمل توحيد مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات للتخلص من وضع التشرذم القائم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية