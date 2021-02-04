مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (770) إصابة بكورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس تسجيل عدد (770) إصابة بكورونا، بينها عدد (606) حالة جديدة، و(164) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (4263) عينة أظهرت النتائج أن من بينها ( 3493 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :