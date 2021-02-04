الثني يبحث آلية تنسيق العمل ما بين الحكومة وهيئة الاستثمار العسكري

ليبيا – بحث رئيس مجلس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الأربعاء اجتماعًا مع لجنة الأزمة المنبثقة عن القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك لبحث آلية تنسيق العمل ما بين الحكومة وهيئة الاستثمار العسكري.

الاجتماع ضم وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة كل من مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، وعضو اللجنة الدكتور محمد المصباحي، ورئيس مفوضية المجتمع المدني – عضو اللجنة السيدة ابريكة بالتمر، إضافة إلى ممثلين عن هيئة الاستثمار العسكري، وهم العقيد الدكتور أشرف المحجوب، والععيد الدكتور حسن المنفي.

وبحث رئيس مجلس الوزراء آلية تنسيق العمل ما بين الحكومة الليبية وهيئة الاستثمار العسكري.

وأكد على ضرورة وجود آلية مشتركة لاستثمار بعض المشاريع عن طريق هيئة الاستثمار العسكري، فيما لا يتعارض مع القانون.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية