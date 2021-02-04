تقرير يرصد مأساة الليبين جراء أزمة الكهرباء المستشرية منذ 2011

سلط تقرير صحفي اليوم الخميس، الضوء على أزمة الكهرباء في ليبيا التي تعد من أكبر بلاد العالم الغنية باحتياطات النفط المؤكدة وقليلة السكان مقارنة بمساحتها، موضحا أن عجز الطاقة الكهربائية بلغ خلال الشتاء ألف ميغاواط ويصل إلى 2500 ميغاواط خلال الصيف.

وأوضحت المصادر في تقرير عن قضية أزمة الكهرباء المستشرية في ليبيا منذ عام 2011، أن نسبة العجز هذه أكدها في تصريحات سابقة مدير الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، الذي أوضح أن الشركة تنتج 5500 ميغاواط، بينما حاجة البلاد لتغطية الاستهلاك تقدر بـ6500 ميغاواط، وتصل إلى 8 آلاف ميغاواط خلال شهور الصيف.

وأشار التقرير إلى أن هناك 10 محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية تعمل في ليبيا إلا أنها لا تقوم بتوليد التيار الكهربائي بالشكل المطلوب بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة لها.

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