الرميح: فئتان مستفيدتان من استمرار الأزمة في ليبيا

قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، إن فئتين مستفيدتان من استمرار الأزمة في البلاد وعدم التوصل إلى توافق وانتشار الفوضى

وأكد الرميح في تصريح صحفي أن الفئة الأولى هم الخونة والعملاء للدول الخارجية والفاسدين الذين سينكشف أمرهم إذا جاءت حكومة جديدة

وأضاف الرميح، أما الفئة الثانية فهم حكومة “اللصوص” كما وصفتها مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا استيفاني وليامز ومن قبلها غسان سلامة، إضافة إلى تركيا والمستفيدين من عدم الاستقرار وانتشار الجريمة والخطف والقتل وانتهاك حقوق الإنسان

واشار الرميح إلى انه بعد 10 سنوات عانت خلالها البلاد، فإن الفرصة باتت مواتية للذهاب إلى الاستقرار خاصة أن المجتمع الدولي يراقب حوارات جنيف

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24