عتيقة: المليشيات في الغرب لن تعترف بالحكومة الجديدة

قال الناشط المدني خالد عتيقة، إن البعثة الأممية ستتحمل كل الآثار السلبية المترتبة على مخرجات ملتقى الحوار السياسي لأن في الغرب الليبي مليشيات تتغذى على الفساد الذي أصبح واضحا وجليا للجميع

وأضاف عتيقة أن المليشيات لن تعترف بأي جسم منبثق من هذا الحوار وهو ما ظهر في رد بعض التنظيمات المسلحة قبل بضعة أيام؛ حيث أعلنت عدم الاعتراف بالحكومة والمجلس الرئاسي الناتج عن جولات الحوار

وشدد عتيقة على أن البعثة الأممية كان عليها بحث آلية إنهاء وجود هذه التشكيلات المسلحة قبل الخوض في أي تسوية سياسية

وكانت مجموعة من مليشيات المنطقة الغربية وجبل نفوسة المساندة لقوات حكومة الوفاق غير المعتمدة أعلنت رفضها للحكومة المزمع تشكيلها عبر ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وطالبت المليشيات التي أطلقت على نفسها “اتحاد قوة المنطقة الغربية” في بيان لها ” بخارطة طريق واضحة وشفافة لكل الليبيين ودعم مشروع الإنتخابات في 24 ديسمبر القادم بمجلس الأمن مؤكدة رفضها أي شخصيات غير توافقيه في المرحلة القادمة.

وحمّل ما يسمى باتحاد قوة المنطقة الغربية” بعثة الأمم المتحدة مسؤولية الصراعات في ليبيا بسبب عدم اختيار شخصيات توافقيه لحل الأزمة الليبية، مطالبا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بالتواصل مع كل أعضاء المجلس وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقيه الى حين إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد.

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