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الجارح: «قائمة الحرب» أخطر قائمة يجري تشكيلها بملتقى الحوار

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

وصف المحلل السياسي محمد الجارح، القائمة التي يتم تشكيلها وتضم طامحين بمناصب السلطة التنفيذية الجديدة بأنها ” قائمة الحرب “، محذرا ملتقى الحوار من خطورة اختيار هذه القائمة .

وأوضح الجارح،  في منشور له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن هذه القائمة بدأت تتشكل بالفعل وتضم كل من : ” محمد يونس المنفي من الشرق، وخالد المشري أو صلاح الدين النمروش من الغرب، وعمر بو شريدة من الجنوب”.. وفقا لقوله .

وأكد الجارح أن التشكيلة الطامحة بعضوية ورئاسة الرئاسي الجديد يضاف إليها فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة، مبينًا أن هناك من يعمل لحصول هذه القائمة على 38 صوتًا أي النصف +1 ما يعني أنها ستكون الفائزة في النهاية ، لافتا إلى أن فوز هذه القائمة يعد بمثابة أن قرار الحرب قد اتخذ بالفعل.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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