بتعليمات من حفتر: التميمي والمحجوب في زيارة للمعلق الرياضي محمد بالراس علي

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

04 February, 2021

بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، قام اللواء خيري التميمي مدير مكتب القائد العام واللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بزيارة اطمئنان للمعلق الرياضي الشهير وأحد مؤسسي نادي التحدي الرياضي محمد بالراس وذلك للوقوف على وضعه الصحي بعد تعرضه لوعكة وتقديم ما يلزم لعلاجه.

وشارك في الزيارة سمير حمزة رئيس نادي التحدي وميلاد المزوغي رئيس اللجنة التسييرية لمنطقة الصابري.

وقال اللواء المحجوب في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية أن مدير مكتب القائد العام حمل تحيات المشير خليفة حفتر وأن المشير يتابع ويسأل عن جميع المبدعين من الاسماء المعروفة التي قدمت الكثير للوطن وقد أصدر تعليماته بأهمية متابعتهم والوقوف الى جانبهم.

ومن جانبه عبر محمد بالراس عن سعادته وشكره العميق للقائد العام ومدير مكتبه ومدير ادارة التوجيه المعنوي على هذه الزيارة التي اشعرته بالامتنان و والفخر معتبرا أن هذه اللفتة تدل على أن القيادة العامة حريصة على كل المبدعين الليبيين وعلى احترام عطائهم وعلى تقدير ما قدموه.

وفي سياق حديثه قال اللواء المحجوب أن هذه الزيارة تأتي إطار الزيارات التي تنفذها إدارة التوجيه المعنوي واللجان المختلفة المكلفة بزيارة أسر الشهداء والجرحى وايضاً القامات والقدرات الإعلامية والفنية والرياضية والعلمية وفي مختلف المجالات وذلك حرصاً من القيادة العامة للوقوف على اوضاع الذين أعطوا للوطن وقدموا تضحيات جمة وكانوا من المبدعين الذين تميزوا واستطاعوا وضع بصمات عطائهم ويمرّ بعضهم بظروف خاصة.